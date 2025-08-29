Балтийские союзники Украины не готовы к ситуациям с нарушением их границ боевыми БпЛА

Колонка опубликована на Postimees.ee, перевод сделан с ведома и разрешения редакции

В ночь на 24 августа прогремел взрыв, который большинство людей, находившихся поблизости, приняли за аварию в зерносушилке. Однако, скорее всего, речь шла об украинском ударном дроне. В ту же ночь в Чудское озеро упал еще один дрон, а рядом с границей был замечен другой беспилотник.

О них мы хотя бы знаем. Но были ли еще дроны? Исключать этого нельзя: если бы дрон упал не на поле возле Аакре, а в лес или болото, мы бы вообще оставались в неведении.

К сожалению, падение какого-нибудь дрона в Эстонии было лишь делом времени.

