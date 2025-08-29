Колонка опублікована на Postimees.ee, переклад зроблено з відома та дозволу редакції

У ніч проти 24 серпня прогримів вибух, який більшість людей, що перебували поблизу, прийняли за аварію в зерносушарці. Однак, найімовірніше, йшлося про український ударний дрон. Тієї самої ночі в Чудське озеро впав ще один дрон, а поруч із кордоном був помічений інший безпілотник.

Про них ми хоча б знаємо. Але чи були ще дрони? Виключати цього не можна: якби дрон упав не на поле біля Аакре, а в ліс чи болото, ми б узагалі залишалися в невіданні.

На жаль, падіння будь-якого дрона в Естонії було лише справою часу.

