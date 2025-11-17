Год тишины перед новым столкновением – что скрывают улыбки Трампа и Си

Колонка написана в соавторстве Дмитрием Ефремовым (доцент кафедры международных отношений НАУКМА) и Ольгой Дроботюк (старший научный сотрудник отдела АТР Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАНУ)

30 октября в южнокорейском Пусане Си Цзиньпин і Дональд Трамп достигли согласия по ключевым вопросам двусторонней повестки дня, которую мировые медиа сразу окрестили "передышкой" в торговой войне.

На первый взгляд, договоренность выглядит как взаимное смягчение позиций: Китай снимает экспортные ограничения на редкоземельные металлы (правда, только на год), соглашается покупать чуть больше американской сои и обещает более жесткий контроль за производством фентанила. Взамен США снижают тарифы на китайский импорт с 57% до 47%, открывают возможность поставки отдельных типов не самых современных чипов и отказываются от ограничений в судостроении и логистике. Если Пекин докажет реальные усилия в борьбе с фентанилом, Белый дом готов пойти еще дальше – снять дополнительно 20% тарифов.

Но за фасадом дипломатических улыбок и совместных коммюнике кроется главное: соглашение не решает ни одного из фундаментальных противоречий между двумя государствами. Технологическая конкуренция, что будет определять глобальное лидерство ближайших десятилетий, остается неизменной осью конфликта. И несмотря на временную "разморозку" коммерческих отношений, обе стороны готовятся не к примирению, а к новому этапу противостояния – более сложному, гибридному и технологически насыщенному.

