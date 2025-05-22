30 апреля Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов. В центре – разработка месторождений редкоземельных металлов. Для Киева это шанс на инвестиции и сигнал продолжения сотрудничества, для Вашингтона – попытка закрепить влияние и защитить стратегические интересы в сфере высоких технологий.

Однако особый интерес это соглашение должно вызвать в Пекине. Китай, давно удерживающий монополию на рынке редкоземельных металлов, внимательно следит за попытками США диверсифицировать их поставки. Официальные комментарии китайских представителей и медиа по поводу соглашения были индифферентными, без деталей и оценок. В экспертных кругах соглашение вызвало оживленную дискуссию: не используют ли Соединенные Штаты Украину как инструмент в своей геоэкономической борьбе против Китая?