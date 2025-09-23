старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете США

В США девальвирована идея гражданства, которая теперь в основном сводится к правам, но при этом почти не упоминает об обязанностях

В последнее время много размышлений о том, что вызывает поляризацию, которую я наблюдаю в Америке, и которая, в ее крайних проявлениях, грозит национальным расколом.

Некоторые консерваторы видят корни этого процесса в росте "воук"-идеологии левых. Другие находят эти корни в революциях 1960-х годов, массовой иммиграции и так далее.

Либералы и левые, с другой стороны, склоняются к признанию расовых проблем в американском обществе как ключевого фактора, хотя и они приходят к разным выводам и подходят к проблеме с разным уровнем оптимизма/пессимизма. Некоторые делают центральной частью своих рассуждений экономику.

