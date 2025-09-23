У США ідея громадянства девальвована, вона тепер здебільшого зводиться до прав, але водночас майже не згадує про обов'язки

Останнім часом багато роздумів про те, що викликає поляризацію, яку я спостерігаю в Америці, і яка, в її крайніх проявах, загрожує національним розколом.

Деякі консерватори вбачають коріння цього процесу у зростанні "воук"-ідеології лівих. Інші знаходять ці корені у революціях 1960-х років, масовій імміграції тощо.

Ліберали та ліві, з іншого боку, схиляються до визнання расових проблем в американському суспільстві як ключового фактора, хоча і вони приходять до різних висновків і підходять до проблеми з різним рівнем оптимізму/песимізму. Деякі роблять центральною частиною своїх міркувань економіку.

