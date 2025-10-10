Чи відступить Європа перед Трампом, чи захистить свої цінності

НЬЮ-ЙОРК – 27 липня 2025 року в Тернберрі, Шотландія, Сполучені Штати та Європейський Союз оголосили про попередню торговельну та інвестиційну угоду.

Але насправді нічого не було підписано, і навіть якби це сталося, вона не була б варта паперу, на якому була написана. Зрештою, президент США Дональд Трамп підписав офіційну торговельну угоду з Канадою та Мексикою під час свого першого терміну, але розірвав її, щойно повернувшись на посаду.

Тому будь-які домовленості з Трампом слід розглядати в кращому разі як тимчасове перемир'я. Воно триватиме лише доти, доки примхливий американський лідер не побачить або не почує когось чи щось, що зробить нову забаганку офіційною політикою.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net