Даже крупнейшие развивающиеся экономики под давлением соглашаются на опасные компромиссы

"Фаустовское соглашение" – метафора для опасного компромисса, где негативные последствия значительно превышают краткосрочные выгоды, и предупреждение о том, что некоторые вещи не могут быть проданы и за любое нарушение моральных или этических принципов придется заплатить гораздо большую цену.

НОВЫЙ ДЕЛИ – Тарифная политика президента США Дональда Трампа вызвала глобальные экономические потрясения и волну протекционистских мер. Хотя многие из его часто изменяющихся тарифов могут оказаться недолговечными, их использование в качестве геополитического оружия может изменить международную торговлю на долгие годы.

Но нынешняя зацикленность на тарифах Трампа отвлекает внимание от большей цели: Соединенные Штаты используют свою экономическую мощь, чтобы протолкнуть либерализацию рынков и преференциальный доступ для американских фирм, часто за счет перспектив развития стран с низким уровнем дохода.

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