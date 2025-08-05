Мнение
"Фаустовские соглашения" для Глобального Юга: как Запад продавливает свои интересы
Джаяти Гош
Сопредседатель Независимой комиссии по реформе международного корпоративного налогообложения
"Фаустовское соглашение" – метафора для опасного компромисса, где негативные последствия значительно превышают краткосрочные выгоды, и предупреждение о том, что некоторые вещи не могут быть проданы и за любое нарушение моральных или этических принципов придется заплатить гораздо большую цену.
НОВЫЙ ДЕЛИ – Тарифная политика президента США Дональда Трампа вызвала глобальные экономические потрясения и волну протекционистских мер. Хотя многие из его часто изменяющихся тарифов могут оказаться недолговечными, их использование в качестве геополитического оружия может изменить международную торговлю на долгие годы.
Но нынешняя зацикленность на тарифах Трампа отвлекает внимание от большей цели: Соединенные Штаты используют свою экономическую мощь, чтобы протолкнуть либерализацию рынков и преференциальный доступ для американских фирм, часто за счет перспектив развития стран с низким уровнем дохода.
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