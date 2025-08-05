Навіть найбільші економіки, що розвиваються, під тиском погоджуються на небезпечні компроміси

"Фаустівська угода" – метафора для небезпечного компромісу, де негативні наслідки значно переважають короткострокові вигоди, та попередження про те, що деякі речі не можуть бути продані і за будь-яке порушення моральних чи етичних принципів доведеться заплатити набагато більшу ціну.

НОВЕ ДЕЛІ – Тарифна політика президента США Дональда Трампа спричинила глобальні економічні потрясіння та хвилю протекціоністських заходів. Хоча багато з його тарифів, які часто змінюються, можуть виявитися недовговічними, їх використання як геополітичної зброї може змінити міжнародну торгівлю на довгі роки.

Але нинішня зацикленість на тарифах Трампа відвертає увагу від більшої мети: Сполучені Штати використовують свою економічну міць, щоб проштовхнути лібералізацію ринків і преференційний доступ для американських фірм, часто коштом перспектив розвитку країн з низьким рівнем доходу.

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