Где Украина, а где США. Где связь между украинским сопротивлением и безопасностью Америки

Некоторые представители Республиканской партии США считают, что украинское сопротивление российской агрессии дорого стоит американцам. Это большое заблуждение. Ведь украинское сопротивление северному соседу дает чрезвычайные преимущества безопасности для американцев.

На самом деле сопротивление Украины геноцидному вторжению России делает или могло бы делать для безопасности США больше, чем любые американские политики. Благодаря украинскому сопротивлению российской агрессии в ближайшие десятилетия чаши весов глобального равновесия будут находиться на стороне мира.

Республиканцы представляют Китай настоящим, долгосрочным соперником США. И здесь демократы с ними соглашаются. Сценарий американо-китайской войны – вторжение Китая на остров Тайвань. Отражая нападение российских войск, украинцы продемонстрировали сложность подобных операций. Это сделало сценарий китайского вторжения менее вероятным.

Исключительно оборонная стратегия Вооруженных Сил Украины сократила риск развертывания третьей мировой и ядерной войн. Это чрезвычайное достижение, и все – благодаря мужеству и мастерству украинцев. Но уважения им за это от всего демократического мира – слишком мало. Украинцы должны получать больше уважения и больше поддержки.

Десятилетиями как республиканская, так и демократическая администрации не смогли сформулировать политику, которая могла бы помешать России ослабить и разрушить установленный международный порядок. Россия – послушное оружие в руках Китая, выполняет всю грязную работу за Поднебесную.

Побеждая вооруженные силы РФ и обнаружив слабые стороны России, украинцы значительно уменьшили вероятность возникновения еще большего военного конфликта в Европе.

Украинцы снизили вероятность агрессии Китая через Россию, уменьшили вероятность прямой агрессии Китая. Они сделали все это, просто защищаясь, не делая никаких прямых шагов против самого Китая.

Без украинцев Соединенным Штатам не хватало бы политических инструментов для этого. Сопротивляясь, украинцы создали возможность для продуцирования Америкой политики, вариантов существования которой иначе бы не возникло.

Такое изменение событий не стоило жизни ни одному из американских граждан. Помощь США Украине – ошибка округления в американском оборонном бюджете.

Достижения, которые украинское сопротивление приносит американской безопасности, настолько огромны, что руководство национальной безопасности США стесняется прямо говорить о них.

Неудобно говорить, что другая страна так много делает для нас. Неудобно говорить, что украинское сопротивление сделало для безопасности американцев больше, чем любая политика США после окончания холодной войны. Но это правда и об этом нужно говорить.

Изменение политики США по отношению к Украине разрушит все эти достижения. Да, еще есть время возродить Россию и успокоить Китай, однако это будет означать прекращение поддержки Украины. Но при такой политике американская нация уже не будет такой защищенной, как сейчас.

Предотвращение геноцида и защита демократии – вот что меня беспокоит в контексте российского вторжения в Украину. Но те, которые в первую очередь думают об интересах США, должны понять, как много украинцы делают для американской безопасности.

Самое меньшее, что мы можем сделать, – это быть на своей стороне.

Оригинал, перевод LIGA.net

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