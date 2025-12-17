По мере того как США отходят от прямой конфронтации с Россией, Берлин быстро движется к тому, чтобы заполнить этот вакуум

В эту поразительную эпоху легко не заметить то, что историки со временем могут признать чрезвычайно важным. Германия тихо становится лидером европейской безопасности.

Это не результат привычного для Европы расталкивания локтями или громких заявлений. Всё происходило очень тихо.

Самым очевидным сигналом стало возросшее участие канцлера Фридриха Мерца в мирных переговорах по Украине. Последний раунд дискуссий состоялся в Берлине 14–15 декабря по просьбе Мерца. Его цель? Обеспечить защиту Украины от давления со стороны США и России и не допустить, чтобы переговоры проходили "через голову Европы".

Мерц не только появился на открытии переговоров, но и позаботился о том, чтобы его дипломатический советник присутствовал на протяжении всего процесса. Ни один другой европейский лидер там не присутствовал, хотя Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и другие приняли участие в ужине после завершения переговоров.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net