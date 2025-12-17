Поки США відходять від прямої конфронтації з Росією, Берлін швидко рухається, щоб заповнити цю прогалину

У цю дивовижну епоху легко не помітити те, що історики згодом можуть визнати надзвичайно важливим. Німеччина тихо стає лідером європейської безпеки.

Це не результат традиційного для Європи проштовхування ліктями чи гучних заяв. Усе відбувалося дуже тихо.

Найочевиднішим сигналом стало зростання залученості канцлера Фрідріха Мерца до мирних переговорів щодо України. Останній раунд дискусій відбувся в Берліні 14–15 грудня на прохання Мерца. Його мета? Забезпечити захист України від тиску з боку США та Росії та не допустити, щоб переговори проходили "через голову Європи".

Мерц не лише з’явився на відкритті переговорів, а й подбав про те, щоб його дипломатичний радник був присутній протягом усього процесу. Жоден інший європейський лідер там не був, хоча Емманюель Макрон, Кір Стармер та інші взяли участь у вечері після завершення переговорів.

