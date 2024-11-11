Главное оружие России в Молдове – бедность населения и популизм
Денис Ченуша
молдавский политолог, эксперт аналитического центра Expert Group
Россия не смогла одержать победу для своего кандидата на президентских выборах в Молдове. Но главное противостояние для нее впереди – парламентские выборы в конце весны 2025-го, на которых Москва снова попытается сыграть.
Молдавские власти не до конца понимают ситуацию, потому что Россия использует главную слабость страны – бедность. Даже если Молдова может покупать газ из Румынии или через Украину вместо российского, это не имеет решающего значения для граждан, для которых важна цена на газ, а не то, что он есть.
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