Россия не смогла одержать победу для своего кандидата на президентских выборах в Молдове. Но главное противостояние для нее впереди – парламентские выборы в конце весны 2025-го, на которых Москва снова попытается сыграть.

Молдавские власти не до конца понимают ситуацию, потому что Россия использует главную слабость страны – бедность. Даже если Молдова может покупать газ из Румынии или через Украину вместо российского, это не имеет решающего значения для граждан, для которых важна цена на газ, а не то, что он есть.