Недавний рост доходности государственных облигаций заставил бизнес-лидеров и инвесторов во всем мире задать себе ключевой вопрос: стоит ли компаниям зафиксировать долг по нынешним процентным ставкам до того, как они вырастут еще больше? В то же время рост стоимости капитала и постоянная волатильность рынка заставляют инвесторов переоценивать свои портфели.

Этот вопрос становится все более актуальным, ведь доходность десятилетних облигаций США поднялась на 50 базисных пунктов – до 4,5% – менее чем за месяц. Доходность тридцатилетних облигаций приближается к 5% после роста на 30 базисных пунктов только за май.

Помимо краткосрочных колебаний рынка, не менее пяти структурных сдвигов могут коренным образом изменить глобальный экономический ландшафт, поставив под угрозу корпоративные стратегии, прибыльность инвестиций и перспективы роста.