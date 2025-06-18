Нещодавнє зростання прибутковості державних облігацій змусило бізнес-лідерів та інвесторів у всьому світі поставити собі ключове питання: чи варто компаніям зафіксувати борг за нинішніми процентними ставками до того, як вони зростуть ще більше? Водночас зростання вартості капіталу й постійна волатильність ринку змушують інвесторів переоцінювати свої портфелі.

Це питання стає дедалі актуальнішим, адже прибутковість десятирічних облігацій США піднялася на 50 базисних пунктів – до 4,5% – менш ніж за місяць. Прибутковість тридцятирічних облігацій наближається до 5% після зростання на 30 базисних пунктів лише за травень.

Окрім короткострокових коливань ринку, щонайменше п’ять структурних зрушень можуть докорінно змінити глобальний економічний ландшафт, поставивши під загрозу корпоративні стратегії, прибутковість інвестицій і перспективи зростання.