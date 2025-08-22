По мере того как все больше стран отказывались от химического оружия, оно окончательно стало инструментом государств-изгоев

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

Как нарастал страх перед химическим оружием и почему оно уступило взрывчатке

Как химическое оружие стало инструментом государственного терроризма

Почему именно применение зарина привело к падению диктатуры Башара Асада

Читайте также Россия и Сирия: Кто кого подставил в сюжете с химическим оружием

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net