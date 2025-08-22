Мнение
думки вголос
Химическое оружие и химическая политика террористических режимов
Юрий Мацарский
Военнослужащий
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем рассказывает Юрий Мацарский:
- Как нарастал страх перед химическим оружием и почему оно уступило взрывчатке
- Как химическое оружие стало инструментом государственного терроризма
- Почему именно применение зарина привело к падению диктатуры Башара Асада
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)