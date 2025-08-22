У міру того як все більше країн відмовлялися від хімічної зброї, вона остаточно стала інструментом держав-ізгоїв

Про що розповідає Юрій Мацарський:

Як наростав страх перед хімічною зброєю і чому вона поступилася вибухівці

Як хімічна зброя стала інструментом державного тероризму

Чому саме застосування зарину призвело до падіння диктатури Башара Асада

