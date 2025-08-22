Думка
думки вголос
Хімічна зброя та хімічна політика терористичних режимів
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- Як наростав страх перед хімічною зброєю і чому вона поступилася вибухівці
- Як хімічна зброя стала інструментом державного тероризму
- Чому саме застосування зарину призвело до падіння диктатури Башара Асада
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Коментарі (0)