Иллюзия многопартийности: почему рост популярности коммунистов – не пробема для Путина

В России прошли "выборы" в Госдуму. После окончательного "подсчета" голосов, выиграла путинская Единая Россия, сохранив конституционное большинство.

Один из результатов – существенный рост популярности КПРФ, которая набрала почти 20% голосов избирателей по партийным спискам и провела девять мажоритарщиков. Это "красный реванш"?

На самом деле – нет, ведь Единая Россия сохранила конституционное монобольшинство, разве что немного ухудшив уровень своего присутствия в нижней палате российского парламента. Принципиального значения этот факт не имеет. Наличие возможности изменять Основной Закон страны силами одной политической силы – главный критерий ее влияния. "Единороссы" остаются практически монопольной партией власти, хотя в думских рядах будет почти 60 коммунистов.

Неоднократно слышал о положительном влиянии на результаты коммунистов на думских выборах "Умного голосования" – инициативы Алексея Навального, которая предлагала поддержать оппозиционного кандидата в противовес представителю Единой России.

Бытует мнение, что результат КПРФ существенно улучшился благодаря поддержке внепарламентской оппозиции (отношение Кремля к Алексею Навальному хорошо демонстрирует дело с попыткой его отравления и его нынешнее пребывание за решеткой). Но победить в одномандатных округах сумели лишь 15 из 225 кандидатов, которых поддерживало Умное голосование, а математическое значение этой победы в общей думской мозаике невелико. Разговоры о "впечатляющей победе коммунистов" можно отнести к сублимации российских либералов.

Стоит напомнить, что Кремль давно привык к Геннадию Зюганову в виде спарринг-партнера, он был им еще 25 лет назад, во время кампании "Голосуй, а то проиграешь". КПРФ последовательно остается "оппозицией его Кремличности", достаточно четко осознавая собственную несостоятельность прийти к власти.

Однако самолюбие коммунистов, безусловно, тешит почти 50-процентный рост их поддержки. Команда Зюганова в данном случае выиграла у ЛДПР, "Справедливой России-Патриоты – За правду" и "Новых людей" первенство в оппозиционном дерби, рассчитывая получить за это определенные привилегии в диалоге с Кремлем.

Еще один интересный нюанс: присутствие коммунистов в Думе позволяет президенту РФ Владимиру Путину убедительно создавать для Запада иллюзию многопартийности, конкурентного характера российского политикума. КПРФ, в отличие от запрещенной в Украине КПУ, которая была осколком советской КПСС, касательно правящего режима не применяет ленинский принцип "Чем хуже – тем лучше". В вопросах внешней политики КПРФ не возражает Путину, а поддерживает его политический курс полностью. И эскапады против мирового империализма, которые достались Геннадию Зюганову в наследство от Андрея Громыко и Михаила Суслова, только помогают Путину в его строительстве суверенной демократии.

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