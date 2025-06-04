Илон Маск против Трампа: как большой бизнес может сломать большую политику

Действительно ли Маск может начать свою политическую игру и создать серьезные угрозы для администрации Трампа

Илон Маск, который на прошлой неделе покинул администрацию США, во вторник, ближе к вечеру, фактически объявил войну президенту Дональду Трампу.

47-й президент обеспокоен сейчас в основном тем, чтобы протолкнуть через Конгресс закон о пересмотре действующего бюджета (который он называет big beautiful bill – "большой красивый законопроект"), через который должно быть реализовано одно из основных положений его предвыборной программы – уменьшение налогов на доходы миллиардеров и крупных корпораций, а заодно много других вещей, в совокупности ведущих к увеличению дефицита бюджета на $2,9 трлн, росту суверенного долга США еще на $4 трлн и потере медицинской страховки для 8 млн американцев.

В Палате представителей законопроект был принят большинством в один голос (все демократы и два республиканца голосовали против, один республиканец воздержался), а в Сенате голосов за его принятие нет, поскольку на сегодняшний день за этот документ готовы голосовать только три республиканских сенатора. Все демократы, естественно, будут голосовать против.

Маск перед уходом из правительства критиковал законопроект, но в достаточно сдержанной форме. Однако во вторник он опубликовал серию следующих твитов:

"Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, наполненный свининой законопроект Конгресса о бюджете — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что вы поступили неправильно. Вы знаете это".

"Конгресс делает Америку банкротом"

"В ноябре следующего года мы уволим всех политиков, которые предали американский народ".

Ключевым здесь является последний твит. Из него следует, что на выборах в Конгресс в следующем году Маск собирается играть в свою игру. Он собирается выставлять своих кандидатов на республиканских праймериз против лояльных Трампу республиканцев и MAGA-республиканцев, полностью преданных Трампу.

Еще раз напомним: за этот законопроект в Палате представителей не голосовали только три республиканца. Все остальные, включая спикера Джонсона, могут прямо сейчас становиться на шпагат и задавать себе вопрос о своем политическом будущем.

За 130 дней, проведенных в правительстве, Маск потерял 28% своего состояния.

Но он, хоть и продолжает терпеть убытки вместе со своей компанией Tesla, остается сегодня самым богатым человеком в мире. И если он действительно решит вложить деньги в предвыборную кампанию по крайней мере некоторого немалого количества своих собственных кандидатов в Конгресс от Республиканской партии, эти деньги могут сработать так же, как сработали его $250 млн, вложенные в предвыборную кампанию Трампа.

Если в каком-то округе будет круглосуточно во всех программах телевидения крутиться реклама: "Голосуйте за кандидата Х, он решит все ваши проблемы, а действующий конгрессмен Т опозорился тем, что их решать не хочет", то победа такого кандидата Х на республиканских праймериз очень вероятна.

Твиты Маска обсуждают сейчас на всех американских телеканалах. Не обсуждает их пока только один человек – Дональд Трамп. Не обсуждает, несмотря на то что Маск бросил ему открытый вызов, назвав его любимый "большой красивый законопроект" – "отвратительной мерзостью", а тех, кто голосовал за документ, заклеймил позором.

Поскольку Трамп во второй половине дня обычно смотрит телевизор и читает, кто и что протвитил, он всегда в это время пишет твиты с оскорблениями в адрес тех, кто плохо высказался о нем.

Но сегодня Трамп молчит. А его молчание означает в данном случае, что он испугался последствий того, что Маск может действительно начать играть свою роль в республиканской политике.

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