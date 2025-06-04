Ілон Маск проти Трампа: як великий бізнес може зламати велику політику

Чи справді Маск може розпочати власну політичну гру та створити серйозні загрози для адміністрації Трампа

Ілон Маск, який минулого тижня залишив адміністрацію США, у вівторок, ближче до вечора, фактично оголосив війну президенту Дональду Трампу.

47-й президент стурбований зараз переважно тим, щоб проштовхнути через Конгрес закон про перегляд чинного бюджету (який він називає big beautiful bill – "великий красивий законопроєкт"), через який має бути реалізовано одне з основних положень його передвиборчої програми – зменшення податків на доходи мільярдерів та великих корпорацій, а водночас багато інших речей, які ведуть до збільшення дефіциту бюджету на $2,9 трлн, зростання суверенного боргу США ще на $4 трлн і втрати медичної страховки для 8 млн американців.

У Палаті представників законопроєкт був ухвалений більшістю в один голос (всі демократи та два республіканці голосували проти, один республіканець утримався), а в Сенаті голосів за його ухвалення немає, оскільки сьогодні за цей документ готові голосувати лише три республіканські сенатори. Усі демократи, звісно, голосуватимуть проти.

Маск перед виходом з уряду критикував законопроєкт, але у досить стриманій формі. Однак у вівторок він опублікував серію наступних твітів:

"Вибачте, але я більше не можу цього виносити. Цей величезний, обурливий, сповнений свининою законопроєкт Конгресу про бюджет — огидна мерзота. Ганьба тим, хто голосував за нього: ви знаєте, що ви вчинили неправильно. Ви це знаєте".

"Конгрес робить Америку банкрутом"

"У листопаді наступного року ми звільнимо всіх політиків, які зрадили американський народ".

Ключовим тут є останній твіт. З нього випливає, що на виборах до Конгресу наступного року Маск збирається грати у свою гру. Він збирається виставляти своїх кандидатів на республіканських праймериз проти лояльних Трампу республіканців і MAGA-республіканців, повністю відданих Трампу.

Ще раз нагадаємо: за цей законопроєкт у Палаті представників не голосували тільки три республіканці. Решта, включно зі спікером Джонсоном, може з вже зараз ставати на шпагат і ставити собі питання про своє політичне майбутнє.

За 130 днів, проведених в уряді, Маск втратив 28% свого статку.

Але він, хоч і продовжує терпіти збитки разом зі своєю компанією Tesla, залишається сьогодні найбагатшою людиною у світі. І якщо він справді вирішить вкласти гроші в передвиборчу кампанію принаймні деякої кількості своїх власних кандидатів у Конгрес від Республіканської партії, ці гроші можуть спрацювати так само, як спрацювали його $250 млн, вкладені у передвиборчу кампанію Трампа.

Якщо в якомусь окрузі цілодобово у всіх програмах телебачення крутиться реклама: "Голосуйте за кандидата Х, він вирішить усі ваші проблеми, а чинний конгресмен Т зганьбився тим, що їх вирішувати не хоче", то перемога такого кандидата на республіканських праймериз дуже ймовірна.

Твіти Маска обговорюють зараз на всіх американських телеканалах. Не обговорює їх поки що одна людина – Дональд Трамп. Не обговорює, попри те що Маск кинув йому відкритий виклик, назвавши його улюблений "великий красивий законопроєкт" – "огидною мерзотою", а тих, хто голосував за законопроєкт, затаврував ганьбою.

Оскільки Трамп у другій половині дня зазвичай дивиться телевізор і читає, хто і що протвітив, він завжди у цей час пише твіти з образами на адресу тих, хто погано висловився про нього.

Але сьогодні Трамп мовчить. А його мовчання означає, що він злякався наслідків того, що Маск може справді почати відігравати свою власну роль у республіканській політиці.

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