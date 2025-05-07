Операция Индии "Синдур" — это ограниченная контртеррористическая операция, нацеленная на девять лагерей боевиков в Пакистане и на территории, контролируемой Пакистаном в Кашмире.

Удары стали прямым ответом на атаку 22 апреля 2025 года в Пахалгаме, где боевики из "Фронта сопротивления" (TRF), предположительно связанного с базирующейся в Пакистане группировкой "Лашкар-е-Тайба", убили двадцать шесть мирных жителей, в основном туристов из Индии.

Министерство обороны Индии охарактеризовало операцию как "точечную, выверенную и неэскалационную", подчеркнув, что удары наносились исключительно по террористической инфраструктуре, включая тренировочные лагеря в Музаффарабаде и Котли, и не затронули объекты пакистанской армии или правительства.

Однако Пакистан опроверг, что удары пришлись по террористическим целям, заявив, что были поражены гражданские районы. Индийские силы применили высокоточное вооружение, а самолёты не пересекали воздушное пространство Пакистана, что указывает на намерение избежать широкомасштабного конфликта.

Целью действий Индии было нейтрализовать непосредственную угрозу и при этом минимизировать риск эскалации. Публично представляя удары как контртеррористические и избегая поражения суверенных объектов Пакистана, Нью-Дели стремился снизить давление на Исламабад в плане необходимости ответа.

Пакистан осудил удары, заявив о жертвах среди мирного населения. В ответ появились сообщения о столкновениях вдоль линии контроля, обе стороны обменивались артиллерийским и стрелковым огнём; поступают неподтверждённые сведения о жертвах среди гражданских лиц. По своему характеру операция напоминает удары Индии в 2016 и 2019 годах, которые также были направлены против боевиков и не привели к полномасштабной войне, что говорит о повторяющейся стратегии выверенных ответов.

Несмотря на рост напряжённости, включая прежние дипломатические и экономические шаги — такие как приостановка торговли и закрытие воздушного пространства, — дальнейшая эскалация представляется маловероятной.

Обе страны, осознавая свои ядерные возможности и находясь под международным давлением со стороны США и ООН, заинтересованы в предотвращении войны. Дипломатические каналы, включая неофициальные, остаются открытыми, а исторический опыт показывает, что обе стороны способны к деэскалации после ограниченных действий.

Хотя ситуация в Кашмире остаётся нестабильной, сдержанный подход Индии и осторожная риторика Пакистана свидетельствуют о взаимной заинтересованности в локализации кризиса.

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