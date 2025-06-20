Мнение
думки вголос
Иран и теория заговора: откуда пошли слухи о тайных причинах войны с Израилем
Юрий Мацарский
Военнослужащий
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
Вы узнаете:
- почему среди исламских радикалов была распространена теория о "договорняке" между Израилем и Ираном;
- как вымысел аятолл сработал во время исламской революции 1970-х;
- почему так похожа пропаганда режимов Ирана и России.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net