Пропаганда исламистов на Ближнем Востоке давно использовала разжигание антисемитизма для захвата и удержания власти

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом. Вы узнаете: почему среди исламских радикалов была распространена теория о "договорняке" между Израилем и Ираном;

как вымысел аятолл сработал во время исламской революции 1970-х;

почему так похожа пропаганда режимов Ирана и России.

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