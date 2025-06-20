Думка
думки вголос
Іран і теорія змов: звідки пішли чутки про таємне підґрунтя війни проти Ізраїлю
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
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Ви дізнаєтесь:
- чому серед ісламських радикалів була поширена теорія про "договірняк" між Ізраїлем та Іраном;
- як вигадка аятол спрацювала під час ісламської революції 1970-х;
- чому так схожа пропаганда режимів Ірану й Росії.
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