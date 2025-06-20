Пропаганда ісламістів на Близькому Сході давно користувалася розпалюванням антисемітизму для захоплення й утримання влади

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом. Ви дізнаєтесь: чому серед ісламських радикалів була поширена теорія про "договірняк" між Ізраїлем та Іраном;

як вигадка аятол спрацювала під час ісламської революції 1970-х;

чому так схожа пропаганда режимів Ірану й Росії.

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