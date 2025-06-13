Впечатляющий и многогранный удар Израиля по иранским ядерным объектам, баллистическим ракетам и руководящим структурам режима вызвал хаос во многих сферах: подорвал способность Ирана проецировать свою мощь, поколебал ядерную дипломатию Трампа и нарушил региональную координацию между США и Израилем.

Удары Израиля показали всю глубину иранской ошибки после атаки Хамаса 7 октября 2023 года. Ливанский прокси Тегерана – "Хезболла" – и ключевой союзник в регионе – режим Асада в Сирии – оказались в руинах. Иранские государственные атаки против Израиля в апреле и октябре 2024 года нанесли мало ущерба, тогда как Иран понёс значительные потери от израильского ответа в октябре.

Теперь, когда это табу окончательно ушло в историю, Израиль продемонстрировал своё глубокое проникновение в Иран и способность наносить разрушения по всей системе режима. Иран никогда не выглядел таким слабым, и его способность достойно ответить будет серьёзно испытана.

Но это ещё не конец истории.