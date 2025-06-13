Разючий і багатогранний удар Ізраїля по іранських ядерних об’єктах, балістичних ракетах і керівних структурах режиму спричинив хаос у багатьох сферах: підірвав здатність Ірану проєктувати свою міць, похитнув ядерну дипломатію Трампа і порушив регіональну координацію між США та Ізраїлем.

Удари Ізраїля показали всю глибину іранської помилки після нападу Хамас 7 жовтня 2023 року. Ліванський проксі Тегерана – "Хезболла" – і ключовий союзник у регіоні – режим Асада в Сирії – опинилися в руїнах. Іранські державні атаки проти Ізраїлю у квітні й жовтні 2024 року завдали мало шкоди, тоді як Іран зазнав значних втрат від ізраїльської відповіді у жовтні.

Зараз, коли це табу остаточно пішло в історію, Ізраїль продемонстрував своє глибоке проникнення в Іран і здатність завдавати руйнувань усій системі режиму. Іран ніколи не виглядав таким слабким, і його здатність відповісти гідно буде серйозно випробувана.

Але це ще не кінець історії.