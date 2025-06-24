НЬЮ-ЙОРК – В ноябре прошлого года я предполагал, что Израиль, вероятно, нанесет удар по ядерным и другим военным объектам Ирана, вплоть до устранения "высшего военного и политического руководства режима". Я также утверждал, что "любая администрация США неизбежно продолжит поддерживать [Израиль], прямо или косвенно".

Независимо от глубоких разногласий по ведению Израилем войны в Газе, существует широкий консенсус во всем израильском политическом спектре – включая центристских критиков премьер-министра Биньямина Нетаньяху – относительно того, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия, которое считается экзистенциальной угрозой для Израиля. Более того, умеренные центристы, такие как Бени Ганц и Яир Лапид, критиковали Нетаньяху за мягкость по отношению к Ирану.