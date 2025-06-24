НЬЮ-ЙОРК – У листопаді минулого року я передбачав, що Ізраїль, ймовірно, завдасть удару по ядерних та інших військових об’єктах Ірану, аж до усунення "вищого військового та політичного керівництва режиму". Я також стверджував, що "будь-яка адміністрація США неминуче продовжить підтримувати [Ізраїль], прямо або опосередковано".

Незалежно від глибоких розбіжностей щодо ведення Ізраїлем війни в Газі, існує широкий консенсус в усьому ізраїльському політичному спектрі – включно з центристськими критиками прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу – щодо того, що Іран наблизився до створення ядерної зброї, що вважається екзистенційною загрозою для Ізраїлю. Ба більше, помірковані центристи, такі як Бені Ґанц і Яїр Лапід, критикували Нетаньягу за м’якість стосовно Ірану.