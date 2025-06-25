Несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о том, что в результате авиаударов США ядерные объекты Ирана "были полностью и всецело уничтожены", опубликованные журналистами New York Times утечки из Пентагона говорят об обратном. В свою очередь, официальный Тегеран не только отклонил варианты сворачивания своей "ядерной программы", но также заявил о приостановке сотрудничества с международной мониторинговой миссией МАГАТЭ. И если данные источников от журналистов NYT подтвердятся и ядерная программа Ирана действительно получила минимальные повреждения в результате авиаударов, то операция США "Полуночный молот" могла дать обратный эффект.

