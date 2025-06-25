Думка
Іранський гамбіт США зміцнює "вісь зла"
Микола Воробйов
український та американський політолог
Попри гучні заяви Дональда Трампа про те, що в результаті авіаударів США ядерні об'єкти Ірану "були повністю знищені", опубліковані журналістами New York Times витоки з Пентагону говорять про інше. Своєю чергою, офіційний Тегеран не лише відхилив варіанти згортання своєї "ядерної програми", але також заявив про зупинення співпраці з міжнародною моніторинговою місією МАГАТЕ. І якщо дані джерел від журналістів NYT підтвердяться і ядерна програма Ірану справді отримала щонайменші пошкодження внаслідок авіаударів, то операція США "Опівнічний молот" могла дати зворотний ефект.
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