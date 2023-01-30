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Избрание генерала НАТО в отставке президентом Чехии – второй большой удар по режиму Путина

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Избрание генерала НАТО в отставке президентом Чехии – второй большой удар по режиму Путина

политик, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг.
30.01.2023, 17:03

Милоша Земана, который почти 10 лет был президентом Чехии, сменит генерал НАТО в отставке Петр Павел. Что это значит для России, Украины и Европы

На президентских выборах в Чехии с поддержкой в 58,32% голосов избирателей победил топ-генерал НАТО в отставке Петр Павел. Его оппонент Андрей Бабиш – экс-премьер и бывший протеже пока еще действующего президента Чехии Милоша Земана, считавшегося близким к российскому диктатору Владимиру Путину – получил 41,67% голосов.

Петр Павел как новоизбранный президент Чехии, конечно, заставляет Кремль нервничать. Более того, его избрание, как ночной кошмар для российского режима.

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Конечно, только что состоявшиеся в Чехии президентские выборы, – о чешской внутренней политике, но не только.

Бывший военный, олицетворяющий НАТО и готовность бороться, откровенно раздражает Россию. В Кремле надеялись, что Европа посыпется из-за цен на энергоносители и отсутствия солидарности. Для этого всячески способствовали митингам против цен на энергоносители, но ничего не помогло. Более того, Путин говорил, что европейские элиты перезагрузятся, что они зависимы от США. Чего он только не говорил.

Избрание Павела президентом Чехии – первый большой тест. И его прошла Европа, Запад и мы. После решения о предоставлении Украине танков – это второй большой удар по российскому режиму. Как раз вовремя.

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Климкин Павел президент Чехии Милош Земан Андрей Бабиш чехия Петр Павел выборы президента
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