Избрание генерала НАТО в отставке президентом Чехии – второй большой удар по режиму Путина

На президентских выборах в Чехии с поддержкой в 58,32% голосов избирателей победил топ-генерал НАТО в отставке Петр Павел. Его оппонент Андрей Бабиш – экс-премьер и бывший протеже пока еще действующего президента Чехии Милоша Земана, считавшегося близким к российскому диктатору Владимиру Путину – получил 41,67% голосов.

Петр Павел как новоизбранный президент Чехии, конечно, заставляет Кремль нервничать. Более того, его избрание, как ночной кошмар для российского режима.

Читайте также

Конечно, только что состоявшиеся в Чехии президентские выборы, – о чешской внутренней политике, но не только.

Бывший военный, олицетворяющий НАТО и готовность бороться, откровенно раздражает Россию. В Кремле надеялись, что Европа посыпется из-за цен на энергоносители и отсутствия солидарности. Для этого всячески способствовали митингам против цен на энергоносители, но ничего не помогло. Более того, Путин говорил, что европейские элиты перезагрузятся, что они зависимы от США. Чего он только не говорил.

Избрание Павела президентом Чехии – первый большой тест. И его прошла Европа, Запад и мы. После решения о предоставлении Украине танков – это второй большой удар по российскому режиму. Как раз вовремя.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.