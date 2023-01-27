Генерал НАТО или Орбан-2. Чехия выбирает президента: что нужно знать

В Чехии заканчивается 10-летняя эпоха Милоша Земана, который считался близким к российскому диктатору Путину, но начал критиковать Россию и поддерживать поставки оружия Украине после 24 февраля. Кандидаты на пост президента – его бывший протеже, экс-премьер Андрей Бабиш и топ-генерал НАТО в отставке Петр Павел.

"Если Павел победит, то у вас будет верный союзник в Пражском замке, – говорит LIGA.net замглавреда чешского Respekt Ондржей Кундра. – Если Бабиш станет президентом, я думаю, он будет вести себя намного более популистично. И будет постоянно повторять, что хочет мира".

Что известно о кандидатах, какую роль может играть президент в парламентской Чехии, и как результаты выборов могут повлиять на поддержку Украины в войне против России – коротко пишет LIGA.net.

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КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ТУР – И ПРОГНОЗЫ НА ВТОРОЙ

27-28 января в Чехии проходит второй тур выборов. В первом с минимальным отрывом победил Павел – 35,39% на 35% у Бабиша.

Социологи прогнозируют победу Павела и во втором туре с результатом 58,8% на 41,2%. Его, например, поддержала фаворитка молодых избирателей Дануше Нерудова, которая набрала 13,4% и заняла третье место (в первом).

Голосовать за Бабиша призывали Земан и коммунисты. А сам экс-премьер за три дня до выборов встречался в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что могло повлиять на его поддержку.

Неожиданные результаты возможны из-за высокой явки, говорит LIGA.net директор европейских студий в Украинской призме Михаил Драпак. "Есть прогнозы, что явка дойдет до 80%, – объясняет эксперт. – В первом туре она тоже была сверхвысокой (68%), рекорд за все годы в Чехии. Но, скорее всего, Петр Павел все же будет победителем".

КТО В ФИНАЛЕ И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Чехия поддерживает Украину в войне против России: принимает беженцев, выступает за ускоренное членство в НАТО, признает российский режим террористическим, наращивает оборонное производство для ВСУ и дает оружие, в частности, танки Т-72.

Чехия – парламентская республика, где главную роль играют премьер-министр Петр Фиала и парламент. Однако президент – это не чисто церемониальная должность, как, например, у британских монархов.

"Президент в моей стране – очень влиятельная фигура, если он этого хочет, – говорит LIGA.net Ондржей Кундра, замглавреда чешского Respekt и автор книг о российской агентуре в Чехии. – У истоков нашей государственности стояла фигура президента, он сидит в большом Пражском замке над Влтавой. Я не хочу говорить, что люди обожают роль президента, но это что-то особенное".

До 2013 года президента выбирал парламент, напоминает Кундра. Теперь за него голосуют люди – и это дает ему возможность говорить: "Меня выбрали много чехов, поэтому я – важная политическая фигура".

Петр Павел был главой чешского Генштаба и возглавлял Военный комитет НАТО, в роли генерала Альянса посещал Украину в 2018 году. Он не верит в демократическую революцию в России в обозримом будущем и поддерживает военную помощь Украине.

"Павел определенно больше поддерживает, чем Бабиш, – говорит Кундра. – Он всегда повторяет, что будет поставлять оружие, проявлять солидарность".

По словам Драпака, Павел – выраженный евроатлантист, осознающий риски для Европы и мира. "Его победа могла бы стать более приемлемой для Украины, чем Бабиша", – считает эксперт.

Андрей Бабиш – наоборот, евроскептик. Он – миллиардер, собственник крупного холдинга Agrofert и нескольких медиа. В западных СМИ его нередко сравнивают с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Несмотря на близость с пророссийским Земаном, во времена его премьерства из Чехии высылали кремлевских дипломатов, а сама Прага не противилась санкциям против России. "Земан и его советники вели себя как кремлевские ребята. Это правда. Но Бабиш в итоге принимал прозападные решения", – говорит Кундра.

Перед вторым туром Бабиш попал в скандал: когда заявил, что не вышлет чешские войска в страны Балтии в случае нападения России, поскольку надо "договариваться о мире". Позже он поправился, что не считает возможной подобную атаку со стороны РФ.

Бабиш в целом играл на страхах большой войны России и НАТО, пишет Politico, и пытался показать себя миротворцем, а оппонента – воинственным ястребом. Например, он обещал провести мирный саммит по войне в Украине в Пражском замке, если станет президентом.

"В этой кампании Бабиш постоянно повторяет: я не хочу войны, я хочу мира, – рассказывает Кундра. – Это ерунда. Все понимают, что у него нет сил склонить Путина, чтобы остановить войну против Украины. Это ерунда и популизм".

В случае победы на выборах есть риск, что Бабиш может повторить путь Орбана, говорит Кундра. Если он получит должность главы государства, сохранит свой бизнес и медиактивы, а его партия ANO выиграет выборы в 2025-м – то это сделает его суперсилой в чешской политике.

"Это будет очень опасная ситуация, – объясняет чешский журналист. – Он будет иметь всю власть в своих руках. Это даст ему возможность менять Конституцию. Подобное Орбан делает в Венгрии".

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Победитель станет известен в течение нескольких дней. Если им станет Бабиш, то он продолжит призывать к миру, прогнозирует Кундра.

"Я не думаю, что он будет говорить на публику о важности поставок Украине оружия, – отмечает чешский журналист. – Но этот вопрос будет зависеть от премьер-министра Фиалы, у которого есть полномочия решать, как продолжать поддерживать Украину".

Путин хочет выстроить буферную зону из лояльных лидеров в этом регионе за счет Орбана, Бабиша и возможного реванша пророссийских сил на выборах в парламент Словакии в сентябре, говорит LIGA.net кандидат политических наук Максим Андрущенко.

Однако Бабиш вряд ли сможет быть пророссийским политиком в нынешних обстоятельствах и ситуации в ЕС, считает Драпак.

"Ему просто это будет невыгодно с имиджевой точки зрения, – убежден эксперт. – Но он будет обращать внимание на проблемы чешского общества, возникающие в результате войны России".

По его словам, Бабиш, например, может подогревать усталость от войны – говорить, что санкции и сам конфликт приводят к экономическим проблемам. Также он может использовать право вето на законы, что потенциально грозит кризисными явлениями в самой Чехии.

В случае же победы Павела Украина получит надежного союзника в Пражском замке, уверен Кундра: "Он разделяет мнение Фиалы о помощи Украине. И я думаю, что Фиала, министр обороны Чернохова и глава МИД Липавский собираются продолжать свою политику".

Но на кардинальное расширение военной помощи Чехии рассчитывать не стоит, добавляет Драпак. Прага и так сделала максимум в 2022-м, практически исчерпав доступные возможности поддержки.

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