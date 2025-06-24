Мнение
думки вголос
Как долго будет длиться война Израиля с Ираном
Игорь Семиволос
директор Центра ближневосточных исследований
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
Вы узнаете:
- к чему стремится Иран;
- какова стратегия Израиля;
- от чего зависит стойкость Ирана;
- что может повлиять на дальнейшую эскалацию этой войны.
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