Иран фактически не имеет союзников, а только партнеров. И их поддержка не гарантирована

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом. Вы узнаете: к чему стремится Иран;

какова стратегия Израиля;

от чего зависит стойкость Ирана;

что может повлиять на дальнейшую эскалацию этой войны. Смотрите интервью с Игорем Семиволосом на нашем YouTube-канале по ссылке

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