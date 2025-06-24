Іран фактично не має союзників, а лише партнерів. І їхня підтримка не є гарантованою

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом. Ви дізнаєтесь: чого прагне Іран;

якою є стратегія Ізраїля;

від чого залежить стійкість Ірану;

що може вплинути на подальшу ескалацію цієї війни. Дивіться інтерв'ю з Ігорем Семиволосом на нашому YouTube-каналі за посиланням

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