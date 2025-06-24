Думка
думки вголос
Як довго триватиме війна Ізраїля з Іраном
Ігор Семиволос
директор Центру близькосхідних досліджень
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Ви дізнаєтесь:
- чого прагне Іран;
- якою є стратегія Ізраїля;
- від чого залежить стійкість Ірану;
- що може вплинути на подальшу ескалацію цієї війни.
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