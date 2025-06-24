LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Ви дізнаєтесь:

  • чого прагне Іран;
  • якою є стратегія Ізраїля;
  • від чого залежить стійкість Ірану;
  • що може вплинути на подальшу ескалацію цієї війни.

Дивіться інтерв'ю з Ігорем Семиволосом на нашому YouTube-каналі за посиланням

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Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
близькій східвійна ізраїля з іраном