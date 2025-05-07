Фридрих Мерц стремится быть канцлером с четким внешнеполитическим курсом. Это вряд ли можно было бы понять из провинциальной предвыборной кампании в Германии или из формулировок в области внешней политики в коалиционном соглашении между его ХДС, вместе с баварским партнером — Христианско-социальным союзом (ХСС) и СДПН.

Но новый немецкий лидер четко задекларировал свои намерения. Представляя 28 апреля министров от ХДС в составе нового правительства, он заявил, что все остальное вторично по сравнению с внешней безопасностью. Выступая перед представителями европейских правоцентристов в Валенсии через два дня, он признал: "Я знаю, что многие из вас ожидают от Германии большего лидерства, чем мы видели в последние годы".

Новый канцлер намерен принять этот вызов на фоне серии международных встреч. В первую неделю на посту он отправится в Париж, Варшаву и Киев — столицы, где особенно остро ощущалась нехватка немецкого лидерства и инициатив в период правления Олафа Шольца. В июне он в основном будет в разъездах между саммитами: G7 в Канаде, НАТО в Гааге и Европейским советом в Брюсселе.

В каждой из столиц и на каждой конференции от него будут высокие ожидания — частично из-за разочарования внешней политикой Шольца, а частично из-за отсутствия альтернативных источников оптимизма в том, что осталось от западного альянса.

Есть как минимум три основные причины, которые оправдывают определенный оптимизм.