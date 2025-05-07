Фрідріх Мерц прагне бути канцлером із чітким зовнішньополітичним курсом. Це навряд чи можна було б зрозуміти з провінційної передвиборчої кампанії в Німеччині чи з формулювань у сфері зовнішньої політики в коаліційній угоді між його ХДС, разом із баварським партнером — Християнсько-соціальним союзом, ХСС та СДПН.

Але новий німецький лідер чітко задекларував свої наміри. Представляючи 28 квітня міністрів від ХДС у складі нового уряду, він заявив, що все інше є другорядним, порівнюючи з зовнішньою безпекою. Виступаючи перед представниками європейських правоцентристів у Валенсії через два дні, він визнав: "Я знаю, що багато хто з вас очікує від Німеччини більшого лідерства, ніж ми бачили в останні роки".

Новий канцлер має намір прийняти цей виклик на тлі серії міжнародних зустрічей. У перший тиждень на посаді він вирушить до Парижа, Варшави та Києва — столиць, де особливо гостро відчувалася нестача німецького лідерства та ініціатив за часів Олафа Шольца. У червні він переважно перебуватиме в роз’їздах між самітами: G7 у Канаді, НАТО в Гаазі та Європейською радою в Брюсселі.

У кожній зі столиць і на кожній конференції від нього будуть високі очікування — частково через розчарування зовнішньою політикою Шольца, а частково через брак альтернативних джерел оптимізму в тому, що залишилося від західного альянсу.

Існує щонайменше три основні причини, які виправдовують певний оптимізм.