Случайное добавление журналиста в чат с советниками Трампа выявило серьезные проблемы с безопасностью и подняло вопрос об ответственности

Как известно, журналист случайно был добавлен в чат в Signal, где высокопоставленные американские чиновники обсуждали предстоящую военную операцию против хуситов с целью устранения угрозы судоходству.

Есть несколько моментов, которые бросаются в глаза в этом контексте.

Во-первых, почему для обсуждения предстоящей военной операции используется Signal? Я понимаю, что это очень полезное и относительно безопасное средство связи, которым пользуются многие из нас. Но как такое возможно, что старшие советники президента США обсуждают чувствительную военную операцию в коммерческом приложении?

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Почему они не используют более защищенные каналы связи, обеспеченные НАСА или другими государственными структурами?

Во-вторых, используя Signal для такой чувствительной темы, участники демонстрируют небрежное отношение к оперативной безопасности. Для министра обороны, который якобы ценит боевой дух, такая халатность в вопросах безопасности поразительна.

В обычных обстоятельствах это привело бы к увольнениям. Однако я не ожидаю этого в данном случае, ведь мы живем не в обычные времена.

В-третьих, общаясь через устройства, которые передавали информацию о предстоящей операции в режиме реального времени журналисту, участники разговора могли невольно раскрыть ее другим заинтересованным иностранным сторонам. В результате, могла ли вся операция против хуситов оказаться под угрозой, а жизни военных – подвергнуться опасности?

Четвертый вопрос касается того, как один из участников разговора описал процесс "извлечения выгоды" от Европы. Я понимаю, что сейчас мы находимся в стратегической среде, где "нет ценностей, а только сделки", но если вы хотите, чтобы кто-то за что-то заплатил, возможно, стоит сначала проконсультироваться с ним.

Связано с этим и то, что Джей Ди Вэнс продолжает свою риторику о "плохой Европе". Как он ясно дал понять в Мюнхене, у него настоящая неприязнь к Европе и европейцам. Если бы я был на его месте, я бы не рассчитывал в ближайшее время получить приглашение обратно на континент.

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Разговор также снова показал нежелание этой администрации выполнять ту роль, которую американские правительства играли последние три четверти века — помогать обеспечивать безопасность ключевых морских путей мира для свободной торговли. Если раньше это рассматривалось как ответственность США и как нечто, полезное как для Америки, так и для всех остальных, то эта администрация видит такие обязательства как "бремя".

Многие союзники также будут следить за этим и задумываться, насколько безопасны их разговоры с администрацией США. Они будут задумываться о безопасности информации, которой делятся с ней. Как это повлияет на доверие между руководством США и их коллегами в союзных странах?

В прошлом по такому нарушению безопасности было бы проведено расследование. Были бы внесены изменения. Людей уволили бы. Каковы шансы на это в нынешней ситуации?

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже заявил, что не считает, что участников разговора следует наказывать.

Наконец, есть одна очевидная проблема, которую также стоит обсудить, – роль журналиста, оказавшегося в этом чате. В какой момент он должен был уведомить других участников, что не уверен, должен ли он здесь находиться? Очевидно, что он довольно быстро понял последствия этой беседы для национальной безопасности, учитывая, что попал в нее случайно.

Участники разговора неосознанно делились с ним конфиденциальной информацией, несмотря на его случайное добавление в список адресатов.

Должна ли была ответственность за возможный срыв военной операции возложить на него обязанность заявить о своем присутствии в чате, или журналистские принципы должны были перевесить такие вопросы?

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