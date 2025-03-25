Випадкове додавання журналіста до чату з радниками Трампа викрило серйозні проблеми з безпекою та порушило питання про відповідальність

Як відомо, журналіст випадково був доданий до чату в Signal, де високопоставлені американські чиновники обговорювали майбутню воєнну операцію проти хуситів із метою усунення загрози для судноплавства.

Є кілька моментів, які впадають в очі у зв'язку з цим.

По-перше, чому для обговорення майбутньої воєнної операції використовують Signal? Я розумію, що це дуже корисний і порівняно безпечний засіб зв'язку, яким користуються багато з нас. Але як таке можливо, що найвищі радники президента США обговорюють чутливу воєнну операцію в комерційному застосунку?

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Чому вони не використовують більш захищені комунікації, які забезпечуються НАСА або іншими державними органами зв'язку?

По-друге, використовуючи Signal для такої чутливої теми, учасники демонструють недбале ставлення до оперативної безпеки. Для міністра оборони, який нібито цінує бойовий дух, ця недбалість у безпеці є жахливою.

В звичайних обставинах це призвело б до звільнень. Однак я не очікую цього в даному випадку, адже ми живемо не в звичайні часи.

По-третє, спілкуючись через пристрої, які передавали інформацію про майбутню операцію в реальному часі журналісту, розмова могла бути розкрита іншими іноземними зацікавленими сторонами. В результаті, чи могла вся операція проти хуситів бути поставлена під загрозу, а життя військових піддано небезпеці?

Четвертим питанням є те, як один з учасників розмови описав процес "отримання вигоди" від Європи. Я розумію, що зараз ми перебуваємо в стратегічному середовищі "без цінностей, лише угоди", але якщо ви хочете, щоб хтось заплатив за щось, можливо, варто спочатку порадитися з ним.

Пов’язане з цим і те, що Джей Ді Венс продовжує свою риторику про "погану Європу". Як він чітко дав зрозуміти в Мюнхені, у нього справжня неприязнь до Європи та європейців. Якби я був на його місці, то не сподівався б найближчим часом отримати запрошення назад на континент.

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Розмова також знову виявила небажання цієї адміністрації виконувати ту роль, яку американські уряди виконували протягом останніх трьох чвертей століття — допомагати забезпечити безпеку головних морських шляхів світу для вільної торгівлі. Якщо раніше це розглядалося як відповідальність для адміністрацій США, і як те, що було корисно для Америки та всіх інших, ця адміністрація вважає такі зобов’язання "тягарем" на своїй шиї.

Багато союзників також будуть дивитися на це і задумуватися, наскільки безпечними є їхні розмови з адміністрацією США. Вони будуть задумуватися про безпеку інформації, якою вони діляться з нею. Який вплив це матиме на довіру між керівництвом США та їхніми колегами в союзницьких країнах?

У минулому було б проведено розслідування цього порушення безпеки. Були б внесені зміни. Людей звільняли б. Які шанси на це в поточній ситуації?

Спікер Палати представників Майк Джонсон вже заявив, що не вважає, що учасники розмови повинні бути покарані.

Нарешті, є одна очевидна проблема, яку також слід обговорити, – роль журналіста, що опинився в цьому чаті. В який момент він мав повідомити інших учасників, що не впевнений, чи повинен бути тут? Очевидно, що він досить швидко зрозумів наслідки цієї розмови для національної безпеки, враховуючи, що потрапив до неї випадково.

Учасники розмови несвідомо ділилися з ним чутливою інформацією, попри його випадкове потрапляння до списку адресатів.

Чи мала відповідальність за можливий зрив воєнної операції накласти на нього обов'язок заявити про свою присутність у чаті, чи ж журналістські принципи мали переважити такі питання?

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