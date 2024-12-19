Спустя почти три года после масштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие страны пересмотрели свои подходы к национальной безопасности, оборонным бюджетам и союзам. Правительство Тайваня также не избежало стратегических переоценок, вызванных действиями России.

Война в Украине стала катализатором для преодоления определенной самоуспокоенности у части тайваньского общества относительно агрессии со стороны Китая.

Ключевым уроком для Тайваня за последние три года стало сохранение национальной свободы.

Это имеет политический, военный и общественный аспекты. Значительные усилия были направлены на повышение военной и гражданской обороноспособности, а также усиление взаимодействия между ними.

Военная служба также претерпела изменения. Обязательный военный срок службы увеличили с четырех месяцев до одного года, а обучение модернизировали.

Эксперт по китайской армии Джоэл Вутнау отмечает, что важным уроком, извлеченным Китаем из войны в Украине, стала неспособность России "обезглавить" украинское руководство. По его словам, Национальная освободительная армия Китая уже разработала доктрины по применению спецподразделений в высадках на остров с целью ударов по руководству противника.

Возможно, одной из важнейших инициатив стало укрепление защиты информационных потоков. Россия при поддержке Китая развернула масштабную глобальную кампанию дезинформации после начала войны в Украине, чтобы влиять на мнение Запада, в том числе среди политиков.

В апреле глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США заявил, что российская дезинформация "безусловно, проникла в Конгресс", и некоторые республиканцы повторяли российские заявления.

Тайвань стремится укрепить свою способность противостоять дезинформации со стороны Китая, хотя эти усилия продолжаются уже многие десятилетия, учитывая склонность Китая к таким операциям еще с 1950-х годов.

В своей инаугурационной речи новоизбранный президент Тайваня Лай Цинте пообещал активизировать усилия по противодействию китайской дезинформации как в стране, так и за ее пределами, а также сотрудничать с другими демократиями для борьбы с дезинформацией.

Стратегическое принятие решений стало еще одной важной сферой, в которой правительство Тайваня внимательно изучило уроки войны в Украине.

Западный подход к принятию решений, часто основанный на минимизации рисков в ответ на военные вызовы, дал Тайваню представление о том, как функционирует (или не функционирует) механизм планирования и принятия решений США и НАТО.

Сочетание этих наблюдений с анализом реакции Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в 2022 году способствовало изменениям в национальном принятии решений и системе командования и управления.

Министерство национальной обороны Тайваня пересмотрело правила ведения боевых действий. Также было организовано переобучение пилотов из-за агрессивного поведения китайских самолетов и дронов в зоне идентификации воздушной обороны Тайваня.

В октябре министр обороны Тайваня объявил об изменении оборонной политики страны: "Раньше мы заявляли, что не будем наносить первый удар... Но теперь это определение очевидно изменилось, ведь Китай использует такие средства, как дроны. Поэтому мы адаптировались и будем рассматривать любое пересечение границы самолетами или судами как первый удар".

Координация с американскими чиновниками также была усилена, в частности, через создание специальной оперативной группы Министерства обороны США для ускорения закупки вооружения Тайванем.

Тайвань на протяжении десятилетий испытывал давление и стратегические операции влияния со стороны Китая. На основе этого опыта он разработал ряд политических, военных, информационных и общественных структур для противодействия китайскому принуждению и провокациям.

Однако опыт Украины и России с февраля 2022 значительно ускорил усвоение уроков многими странами относительно современной войны и стратегического противостояния в дипломатической, информационной, финансовой и общественной сферах.

Тайвань стремится использовать эту возможность для обучения, в то же время предполагая, как Китай может извлечь уроки и адаптироваться, наблюдая за этим же конфликтом.

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