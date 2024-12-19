Майже за три роки після масштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року багато країн переглянули свої підходи до національної безпеки, оборонних бюджетів і союзів. Уряд Тайваню також не уникнув стратегічних переоцінок, спричинених діями Росії.

Війна в Україні стала каталізатором для подолання певної самозаспокоєності у частини тайванського суспільства щодо агресії з боку Китаю.

Ключовим уроком для Тайваню за останні три роки стало збереження національної волі.

Це має політичний, військовий і суспільний аспекти. Значні зусилля були спрямовані на підвищення військової та цивільної обороноздатності, а також на посилення взаємодії між ними.

Військова служба також зазнала змін. Обов’язковий військовий строк збільшили з чотирьох місяців до одного року, а навчання модернізували.

Експерт із китайської армії Джоел Вутнау зазначає, що важливим уроком, винесеним Китаєм з війни в Україні, стала неспроможність Росії "обезголовити" українське керівництво. За його словами, Національна визвольна армія Китаю вже розробила доктрини для застосування спецпідрозділів у висадках на острів з метою ударів по керівництву супротивника.

Можливо, однією з найважливіших ініціатив стало зміцнення захисту інформаційних потоків. Росія, за підтримки Китаю, розгорнула масштабну глобальну кампанію дезінформації після початку війни в Україні, щоб впливати на думку Заходу, зокрема серед політиків.

У квітні голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США заявив, що російська дезінформація "безумовно, проникла до Конгресу", і деякі республіканці повторювали російські заяви.

Тайвань прагне зміцнити свою здатність протистояти дезінформації з боку Китаю, хоча ці зусилля тривають уже багато десятиліть, з огляду на схильність Китаю до таких операцій ще з 1950-х років.

У своїй інавгураційній промові новообраний президент Тайваню Лай Цінте пообіцяв активізувати зусилля для протидії китайській дезінформації як у країні, так і за її межами, а також співпрацювати з іншими демократіями для боротьби з дезінформацією.

Стратегічне ухвалення рішень стало ще однією важливою сферою, в якій уряд Тайваню уважно вивчив уроки війни в Україні.

Західний підхід до ухвалення рішень, що часто ґрунтується на мінімізації ризиків у відповідь на військові виклики, надав Тайваню уявлення про те, як функціонує (або не функціонує) механізм планування й ухвалення рішень США та НАТО.

Поєднання цих спостережень з аналізом реакції Китаю на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню у 2022 році сприяло змінам у національному ухваленні рішень і системі командування й управління.

Міністерство національної оборони Тайваню переглянуло правила ведення бойових дій. Також було організовано перенавчання пілотів через агресивну поведінку китайських літаків і дронів у зоні ідентифікації повітряної оборони Тайваню.

У жовтні міністр оборони Тайваню оголосив про зміну оборонної політики країни: "Раніше ми заявляли, що не завдаватимемо першого удару... Але тепер це визначення очевидно змінилося, адже Китай використовує такі засоби, як дрони. Тому ми адаптувалися й будемо розглядати будь-яке перетинання кордону літаками чи суднами як перший удар".

Координація з американськими посадовцями також була посилена, зокрема через створення спеціальної оперативної групи Міністерства оборони США для прискорення закупівлі озброєння Тайванем.

Тайвань протягом десятиліть зазнавав тиску та стратегічних операцій впливу з боку Китаю. На основі цього досвіду він розробив низку політичних, військових, інформаційних і суспільних структур для протидії китайському примусу та провокаціям.

Однак досвід України й Росії з лютого 2022 року значно прискорив засвоєння уроків багатьма країнами щодо сучасної війни та стратегічного протистояння в дипломатичній, інформаційній, фінансовій і суспільній сферах.

Тайвань прагне використати цю можливість для навчання, водночас передбачаючи, як Китай може винести уроки й адаптуватися, спостерігаючи за цим самим конфліктом.

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