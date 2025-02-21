Латинская фраза Pax Americana, или "Американский мир", описывает относительно мирный период после завершения Второй мировой войны в 1945 году, когда Соединенные Штаты стали мировой сверхдержавой.

Был создан международный порядок, восстановлена Европа, сформированы военные альянсы, распространилась свободная торговля, а Америка возглавила свободный мир экономически и военно.

Бывший президент Билл Клинтон как-то описал роль президента как "Санта-Клауса" или "полицейского", однако Дональд Трамп отвергает обе эти роли.

Он стремится переделать мир и уже в первый месяц своей каденции начал активную реализацию геополитического курса "Америка прежде всего". Он намерен разрушить все: альянсы и институции будут заменены или отменены. Это будет разрушительно, противоречиво и потенциально катастрофично. Измена Украине и пренебрежение к Европе в последние дни — лишь начало.

Скорость внедрения новых инициатив во внешней политике поражает и является необычной. Это объясняется тем, что администрация реализует большую стратегическую программу, которую на протяжении лет формулировали и совершенствовали консервативные аналитические центры, лидеры, технологические магнаты и военные профессионалы.