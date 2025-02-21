Латинська фраза Pax Americana, або "Американський мир", описує відносно мирний період після завершення Другої світової війни у 1945 році, коли Сполучені Штати стали світовою наддержавою.

Було створено міжнародний порядок, відновлено Європу, сформовано військові альянси, поширилася вільна торгівля, а Америка очолила вільний світ економічно та військово.

Колишній президент Білл Клінтон якось описав роль президента як "Санта-Клауса" або "поліцейського", проте Дональд Трамп відкидає обидві ці ролі.

Він прагне переробити світ і вже в перший місяць своєї каденції розпочав активне втілення геополітичного курсу "Америка понад усе". Він має намір зруйнувати все: альянси та інституції буде замінено або скасовано. Це буде руйнівним, суперечливим і потенційно катастрофічним. Зрада України та зневага до Європи останніми днями – лише початок.

Швидкість впровадження нових ініціатив у зовнішній політиці приголомшує і є незвичною. Це пояснюється тим, що адміністрація реалізує велику стратегічну програму, яку протягом років формулювали та вдосконалювали консервативні аналітичні центри, лідери, технологічні магнати та військові професіонали.

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