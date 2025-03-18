Повестка дня Трампа, похоже, заключается в том, чтобы выполнить все требования Путина, поскольку Трамп, кажется, готов любой ценой нормализовать отношения США с Россией. Украина, похоже, является жертвой для Трампа в этой ситуации. Трамп рассматривает Украину как свой рычаг (подарок) для Путина.

Как кажется, Трамп будет пытаться обеспечить выполнение всех требований Путина, включая:

Россия фактически сохраняет всю территорию, которую она сейчас оккупирует в Украине. Вероятно, Трамп также попытается обеспечить де-юре (по крайней мере, признанием США) передачу Крыма и Донбасса России.

Гарантию отсутствия будущего членства Украины в НАТО.

Отсутствие значительных гарантий безопасности со стороны США, а значит, и Запада для Украины.

Ограничение численности украинской армии — до такой степени, что Украина не сможет защитить себя от будущих российских атак.