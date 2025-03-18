Порядок денний Трампа, схоже, полягає в тому, щоб виконати всі вимоги Путіна, оскільки Трамп, здається, готовий за будь-яку ціну нормалізувати відносини США з Росією. Україна, схоже, є жертвою для Трампа в цій ситуації. Трамп розглядає Україну як свій важіль (подарунок) для Путіна.

Як здається, Трамп намагатиметься забезпечити виконання всіх вимог Путіна, зокрема:

Росія фактично зберігає всю територію, яку вона наразі окупує в Україні. Ймовірно, Трамп також спробує забезпечити, де-юре (принаймні визнанням США), передання Криму та Донбасу Росії.

Гарантія відсутності майбутнього членства України в НАТО;

Відсутність суттєвих гарантій безпеки з боку США, а отже і Заходу для України;

Обмеження на розмір української армії — до такої міри, що Україна не зможе захистити себе від майбутніх російських атак.