С диктатурами нельзя заигрывать. Их нужно останавливать

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Павла Казарина:

медиа, вероятно, исказили слова Меркель относительно обвинений в адрес Польши и стран Балтии в начале войны, но это не снимает вопросов к ней;

она так и не может признать, что вся ее политика в отношении России была ошибочной;

Меркель была убеждена, что Москву нужно приручать экономическими проектами, и это заставит Россию меняться;

РФ – рыночная диктатура, ее жители могут позволить себе гораздо больше, чем советские люди, и не хотят перемен;

такое сближение с современными диктатурами делает уязвимыми демократические страны;

у диктаторов своя логика – для них все лишь инструмент, в случае РФ – восстановление имперского величия;

если диктаторы не встречают сопротивления, они идут дальше;

всем было бы проще, если бы Трамп умел делать выводы из чужих ошибок.

