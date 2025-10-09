Мнение
думки вголос
Какой урок Ангелы Меркель должен усвоить Дональд Трамп
Павел Казарин
журналист, публицист, сержант Вооруженных Сил Украины
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем мнение Павла Казарина:
- медиа, вероятно, исказили слова Меркель относительно обвинений в адрес Польши и стран Балтии в начале войны, но это не снимает вопросов к ней;
- она так и не может признать, что вся ее политика в отношении России была ошибочной;
- Меркель была убеждена, что Москву нужно приручать экономическими проектами, и это заставит Россию меняться;
- РФ – рыночная диктатура, ее жители могут позволить себе гораздо больше, чем советские люди, и не хотят перемен;
- такое сближение с современными диктатурами делает уязвимыми демократические страны;
- у диктаторов своя логика – для них все лишь инструмент, в случае РФ – восстановление имперского величия;
- если диктаторы не встречают сопротивления, они идут дальше;
- всем было бы проще, если бы Трамп умел делать выводы из чужих ошибок.
