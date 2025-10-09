LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Павла Казарина:

  • медиа, вероятно, исказили слова Меркель относительно обвинений в адрес Польши и стран Балтии в начале войны, но это не снимает вопросов к ней;
  • она так и не может признать, что вся ее политика в отношении России была ошибочной;
  • Меркель была убеждена, что Москву нужно приручать экономическими проектами, и это заставит Россию меняться;
  • РФ – рыночная диктатура, ее жители могут позволить себе гораздо больше, чем советские люди, и не хотят перемен;
  • такое сближение с современными диктатурами делает уязвимыми демократические страны;
  • у диктаторов своя логика – для них все лишь инструмент, в случае РФ – восстановление имперского величия;
  • если диктаторы не встречают сопротивления, они идут дальше;
  • всем было бы проще, если бы Трамп умел делать выводы из чужих ошибок.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO?

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Павел КазаринАнгела МаркельМысли вслух