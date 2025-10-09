З диктатурами не можна загравати. Їх треба зупиняти

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Павла Казаріна:

медіа, ймовірно, перекрутили слова Меркель щодо звинувачень на адресу Польщі та країн Балтії у початку війни, але це не скасовує питань до неї;

вона так і не може визнати, що вся її політика щодо Росії була хибною;

Меркель була переконана, що Москву потрібно приручати економічними проєктами, і це змусить Росію змінюватись;

РФ – ринкова диктатура, її мешканці можуть дозволити собі значно більше, ніж радянські люди, і не хочуть змін;

таке зближення з сучасними диктатурами робить уразливими демократичні країни;

у диктаторів своя логіка, для них все є лише інструментом, у випадку РФ – відновлення імперської величі;

якщо диктатори не зустрічають опору, то вони йдуть далі;

усім було б легше, якби Трамп умів робити висновки з чужих помилок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net