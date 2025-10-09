Думка
думки вголос
Який урок Ангели Меркель має засвоїти Дональд Трамп
Павло Казарін
журналіст, публіцист, сержант Збройних Сил України
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Павла Казаріна:
- медіа, ймовірно, перекрутили слова Меркель щодо звинувачень на адресу Польщі та країн Балтії у початку війни, але це не скасовує питань до неї;
- вона так і не може визнати, що вся її політика щодо Росії була хибною;
- Меркель була переконана, що Москву потрібно приручати економічними проєктами, і це змусить Росію змінюватись;
- РФ – ринкова диктатура, її мешканці можуть дозволити собі значно більше, ніж радянські люди, і не хочуть змін;
- таке зближення з сучасними диктатурами робить уразливими демократичні країни;
- у диктаторів своя логіка, для них все є лише інструментом, у випадку РФ – відновлення імперської величі;
- якщо диктатори не зустрічають опору, то вони йдуть далі;
- усім було б легше, якби Трамп умів робити висновки з чужих помилок.
