Казахстан. Результат протестов – победил Путин и его "русский мир"

Пока украинцы радовались Майдану в Казахстане, там обнародовали требования (дешевые тарифы, бесплатные путевки и отмена вакцинации) и оказалось, что "майдан" превращается в типичный антимайдан. С погромами и мародерством. А противники прививок показали, из каких информационных помоек питались те, кто писал эти требования. Да и сами эти информационные помойки первыми принялись раскручивать протесты, привет российским Telegram-каналам. Не зря Служба безопасности Украины пытается зачистить эту клоаку и не зря закрытие каждого такого кубла приводит к взрыву гнева у оставшихся ресурсов русского мира.

Пока украинцы радовались, что в Казахстане загорелось зарево свободы и президент РФ Владимир Путин опять получить по голове, сам Путин вместе с президентом Казахстана Касимом-Жомратом Токаевым провели блестящий блицкриг против экс-президента Нурсултана Назарбаева.

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В результате во главе Казахстана реальную власть получил Путин и теперь его вечный посипака Токаев, пришедший к реальной власти на российских штыках, а Назарбаев, думавший, что создал независимое не от кого государство, вынужден был улетать. Расслабился, видно. Потерял хватку. Вот такие они, дворцовые перевороты в азиатских деспотиях. Когда за власть приходится платить сдачей суверенитета. Впрочем, об этом многое может рассказать Александр Лукашенко.

Пока украинцы и Запад переживали о том, что Путин двинется на Запад, Россия укрепила позиции СССР на Востоке. Приструнив Казахстан за несколько дней. И показав всем вокруг, что будет, если вздумают играть в независимую игру.

Вот так, одной рукой организовав протесты и направив их против Назарбаева, другой нашли своего Януковича и быстро ввели войска.

А украинцы должны понять, что Азия – это не Европа. И Майдан там не может быть нашим правильным демократическим праздником. Даже если для него есть все причины. А вот Антимайдан везде одинаков.

А у Путина теперь есть его ручной советский союз и два диктатора на побегушках, Лукашенко и Токаев.

Еще недавно Казахстан играл в свою игру, там казалось продолжает править железной рукой Назарбаев, контролировавший и силовиков, и правительство, а сам Казахстан позволял себе невиданную дерзость – дублировать русские вывески латиницей. Вызывая взрыв гнева у российских политиков, чувствующих, что русский мир может потерять Казахстан.

Теперь не будет. Это можно сказать уже точно. За какие-то три-четыре дня, пока весь мир еще не отошел от празднования, все удалось перевернуть на 180 градусов.

Путин выиграл. Назарбаев бежал. Президент Турции Реджеп Эрдоган проиграл. Тюркский мир, который он так старательно выстраивал, и важнейшим элементом которого должен был бы стать исторически тюркский Казахстан, проиграл русского миру. И не зря зиц-председателем интервенции стал премьер Армении Никол Пашинян, который хоть так смог отомстить Эрдогану за Нагорный Карабах, возглавив армию ОДКБ, а де-факто армию Путина. Еще раз показав, для чего создавали это самое ОДКБ.

А украинцам не стоит ждать казахстанский уголь. Он теперь в одной упряжке с газом от Газпрома. Хотя может теперь у нас будет еще больше Байрактаров. И не стоит искать борьбу за свободу там, где ее нет. Даже если в казахстанских степях и провел много лет Тарас Шевченко.

Это Средняя Азия. С другими ценностями. А если какие-то городские интеллигенты Алматы и решили, что они близки к Европе, им наглядно показали погромами и мародерством, что с ними будет без помощи Путина. Показали это жителям Воронежа и Самары, Хабаровска и Москвы…

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