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Китай не сбил самолет Пелоси, значит войны с Тайванем и США не будет? Не все так линейно

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Китай не сбил самолет Пелоси, значит войны с Тайванем и США не будет? Не все так линейно

общественно-политический деятель
03.08.2022, 09:03

Китай заинтересован не в войне с США, а в полном контроле над Тайванем. Любой ценой

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, начала свой рабочий визит и улетит с острова после его окончания. А что дальше?

Дальше – немного информации к размышлению для всех, кто считает, что раз самолет с Пелоси не сбили, то опасность войны исчезла, Китай унижен и раздавлен, а США вышли победителем. В политике не все так линейно, как хотелось бы.

Дело в том, что Китай заинтересован не в войне с США, а в полном контроле над Тайванем в рамках доктрины Единого Китая. Более того, официальный Пекин никогда не скрывал, что планирует брать Тайвань под контроль именно военным путем. Поэтому визит Пелоси может стать тем самым катализатором, который ускорит все процессы, и мы уже в ближайшее время можем увидеть, как Китай начнет военную операцию против Тайваня.

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Если в Китае посчитают, что такое развитие ситуации должно выглядеть оскорбительно для США, вторжение начнется в ближайшее время, а может и сразу после отлета Пелоси. Если захотят лучше подготовиться, возьмут пару месяцев на подготовку. Но для Пекина важно успешно провести военную операцию до начала выборов.

23 октября 2017 года на XIX съезде компартии Китая председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря центрального комитета компартии Китая. В этом году, осенью, будут очередные выборы. И Си Цзиньпин хочет вновь переизбраться. 

Но есть проблемы – падение экономики Китая, проблемы в дипломатических вопросах и много ошибок совершенных во время пандемии COVID-19. И у него есть сильный конкурент – премьер государственного совета КНР Ли Кэцян. 

В Китае нет демократических выборов, но есть внутрипартийная конкуренция. Все это может помешать переизбранию Си Цзиньпина. Поэтому ему нужен какой-то успех. И контроль над Тайванем может дать Си возможность переизбраться.

Поэтому не нужно спешить выдыхать и считать, что ситуация уже не критична для всего мира. Ведь США, скорее всего, не станут стоять в стороне и смотреть на вторжение и оккупацию Тайваня. А значит угроза большой войны никуда не делась. Конечно же дипломаты будут делать все, чтоб этого избежать, но у Китая слишком много причин и соблазнов, чтобы сделать все по своему.

Как там пел Цой? "Мама, мы все тяжело больны! Мама, я знаю, мы все сошли с ума." И он был прав. Суицидальные наклонности этого мира не дают расслабиться. А уже в этом году мы увидим, как будет развиваться история, которую ускорил визит Пелоси на Тайвань. 

Очень хочется, чтоб Китай не начал военные действия. Но от моего желания в этом вопросе ничего не зависит.

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