Китай vs Тайвань. Часть вторая: если начнется война

Это вторая часть материала о китайско-тайваньском конфликте. Первая часть "Китай vs Тайвань – возможна ли большая война. Стратегия дикобраза" – здесь.

Полная осведомленность Тайваня о каких-либо действиях на территории Китая означает, что не только подготовку вторжения не удастся скрыть. Не удастся нанести первый удар неожиданно. Силы обороны Тайваня переместят собственные ресурсы, личный состав укроется в убежищах, авиацию поднимут в воздух, а флот сменит месторасположение и подготовится к атаке.

Единая система ПВО и ПРО Тайваня, большая плотность средств ПВО, большое количество истребителей (140 только F-16) говорят нам, что для подавления этой системы ПВО и ПРО потребуется немало времени. И это несмотря на то, что ПВО Тайваня можно назвать несколько устаревшим по многим элементам. В Украине тоже были устаревшие системы, но большое количество ракет нам удавалось сбивать даже с помощью советской ПВО.

Поэтому вероятность, что Китай сможет реализовать собственное теоретическое техническое преимущество и реальное количественное во время ракетного этапа операции не очень высока. К тому же, если Тайвань будет способен сбивать спутники Китая, вообще не очень понятно, каким образом Китай будет получать целеуказание вообще, потому что аэроразведки не будет слишком долго. Победа при условии, что ее вообще удастся достичь, не будет быстрой. Сложно оценивать, но, вероятнее всего, речь идет о месяцах.

Во время ракетной фазы операции китайский флот будет действовать на огромном театре боевых действий, часто в отрыве от собственных баз. Тайваню удастся долго хранить часть флота под зонтиком островной ПВО и ПРО. Это позволит тайваньскому флоту совершать операции против китайского флота. Готовность флота Китая к такому объему операции – хороший вопрос, но мы можем утверждать, что у Китая нет опыта действий на таком большом фронте.

Видевшие, как США обеспечивают собственные авианосцы и флот, понимают насколько это сложная задача. Китай все еще работает над созданием системы глобальной радарной разведки в море, ориентировочный срок ее завершения – 2025 год. В таких условиях флот Китая сможет эффективно действовать лишь в ограниченное время, затем начнет догонять логистика. Способность флота Китая обеспечить тотальную блокаду Тайваня в таких условиях (с учетом необходимости флота прикрываться от нападения флота США и сопровождения конвоев) кажется не слишком высокой.

К тому же Тайвань имеет большой, хотя и несколько устаревший флот. Однако на вооружении флота много современных противокорабельных ракет. Сколько их и какова их эффективность, никто не знает, потому что большинство противокорабельных ракет в Тайване – собственного производства. Уничтожение флота, находящегося под зонтиком островной ПВО и ПРО, еще одна не слишком простая задача. Это будет дуэль на противокорабельных ракетах, опыта которой Китай не имеет, как и Тайвань. Но перед Тайванем будет стоять задача сохранить свой флот как можно дольше и самыми простыми способами. А флот Китая должен будет уничтожать флот Тайваня в условиях противодействия ПВО и ПРО. Полностью обезвредить флот Тайваня Китай, скорее всего, сможет только подавив ПВО Тайваня.

Следовательно, и здесь победа не будет быстрой и приведет к многочисленным потерям Китая.

После того как Китай приблизится к нейтрализации ПВО и ПРО Тайваня или сделает ее не столь плотной, после блокировки или хотя бы уменьшения боеспособности флота Тайваня начнется охота на противокорабельные системы сухопутного базирования и "хаймарсы". Снова непростая задача. Наверное, часть флота Китая станет мишенями, которые будут выманивать вражеские комплексы из застроек и укрытий. Даже если главный радар будет уничтожен, у тайванцев будет информация о действиях вражеского флота и ракетной артиллерии.

В случае, когда власти Тайваня поймут, что их флот истощен, они смогут наращивать производство собственных противокорабельных систем сухопутного базирования. Возможно, длительное количество уничтоженных сухопутных систем ПКР Тайваня будет нивелироваться собственным производством.

Только после подавления ПВО и ПРО Тайваня, после уничтожения или нейтрализации флота Тайваня может начаться операция морского десанта и начнет действовать "стратегия дикобраза". Как я уже сказал, оценивать продолжительность разных фаз очень сложно, но, вероятнее всего, речь идет о целом годе от начала активной фазы и полутора годах от начала мобилизации в Китае. Тайвань имеет немало артиллерийских систем, способных эффективно противодействовать десанту и авиации, Китаю придется уничтожить большую их часть, иначе любой десант закончится на побережье.

Аналогично высадка воздушного десанта будет также сложной задачей, ведь неизвестно, как поддерживать воздушный десант, когда любой пехотинец со стингером из высотки может гасить все транспортные борта в небе. Также ПЗРК будут создавать огромные проблемы для бомбардировочной авиации, БПЛА и аэроразведки даже после уничтожения системной ПВО острова.

Сколько времени потребуется собственно для десантной операции, какой будет ее эффективность, какие потери и как будет действовать логистика поддержки морского десанта на острове – никто не может сказать.

В значительной степени это будет зависеть от стойкости тайванцев и того, как они отреагируют на ракетный террор, какие будут запасы горючего и еды на момент начала десантной операции коммунистов. Даже простые поставки стрелкового оружия сотнями тысяч и 40 мм гранатометов, противотанковых ракет и обычных противопехотных или противотанковых мин любых поколений могут создать ситуацию, когда каждое здание китайский десант будет брать с боем и огромными потерями.

Во время мобилизации в Китае Тайвань сможет заменять как минами, так и простой взрывчаткой (помним, что повсюду камни) десятки квадратных километров удобных мест для высадки и основных ударов. Если мы отвергнем политическую возможность капитуляции Тайваня, то чисто с позиций военного сопротивления, кажется, речь опять-таки о месяцах как минимум. И это при условии, что китайский десант вообще будет успешным.

Представьте высадку на заминированный берег, плотный огонь из укреплений и застройки. Мобильные группы действуют в знакомых местах, знают проходы в минных полях и могут двигаться вслепую. Даже вчерашний гражданский с рацией и аркой может корректировать удары артиллерии. Мобильные группы с ПЗРК на всех зданиях значительно усложнят действия авиации. У десанта будет только корабельная поддержка, но даже ее смогут обеспечивать под прицелом остатков противокорабельных комплексов сухопутного базирования. Развернуть в таких условиях десантную артиллерию на берегу китайцам будет очень тяжело. Противодействие РЭБ приведет к тому, что китайский десант полуослепнет и не сможет эффективно использовать поддержку флота или ракет для подавления целей. А таких целей будет много.

Даже после закрепления китайцев на берегу оборона тайванцев сможет еще долго отстаивать каждое здание, потому что кадровая армия будет действовать вместе с местными, знающими каждый подвал и подъезд. Стрелковка, 40 мм гранатометы, ПТРК и обычное минирование заставят Китай перебрасывать пехотные части на захваченный берег и буквально заваливать телами каждый район. Опыта таких действий не будет как у тайванцев, так и у китайцев, но в обороне на собственной земле в своем районе гораздо легче.

Если морской десант будет успешен, начнется полицейская часть миссии. Кажется, это будет самый легкий этап для Китая, потому что у специальных китайских служб есть в этом немалый опыт.

ВЫВОДЫ

Вся операция с начала мобилизации до начала полицейской фазы будет длиться не менее двух лет. Все это время Китай будет находиться под усиливающимися санкциями. Последствия этих санкций и возможности флота США арестовывать и ломать гражданскую логистику для Китая предугадать невозможно. Экономически Китай будет уничтожен, хотя это вряд ли повлияет на политическую устойчивость Компартии. Ведь в Китае хватает запасов пищи, а контролировать своих граждан Си умеет очень ловко.

Часть кадровой армии Китая, значительная часть авиации и флота будут уничтожены. Возможно, во время диверсионных атак будут уничтожены китайские гражданские объекты, такие как терминалы регазификации, нефтеналивные терминалы и т.д. Ракетные запасы, запасы управляемых авиационных ракет будут почти утрачены. Потери современной артиллерии, десантных судов, амфибийной техники будут большими.

Китай получит разбомбленную и заминированную территорию с уничтоженными портами и заводами, напоминающими города Дрезден или Мариуполь. Фактически Тайвань придется отстраивать заново. Полицейская операция также будет иметь огромный размах, и лояльность острова даже после оккупации весьма сомнительна, но это Китай сможет решить, хотя и ценой огромных средств.

В таких условиях, понимая все последствия, трудно представить, что Китай начнет эту операцию или даже подготовку к ней. Это практически умышленное уничтожение собственной экономики и боеспособной армии ради теоретической возможности присоединить территорию, которую придется отстраивать с нуля.

Это опять-таки не означает, что Китай на это не пойдет. Да, Тайвань может стать сухопутным авианосцем, но в каком состоянии будет собственно флот Китая после такой войны? Станет ли Китай примером военной силы или, наоборот, многие страны будут считать, что китайская армия ничего не стоит? Как страны Тихого океана отнесутся к агрессивным действиям Китая, даже если они будут успешны? О союзе с Европой, скорее всего, придется забыть, а это потеря огромного рынка, вдобавок к рынкам США и Японии. Переформатирование экономики Китая в таком случае очень сложно представить и не понятно, на каких ресурсах в Китае будет расти средний класс, если Китай даже решит сосредоточиться на собственном рынке?

Си не может потерять лицо, поэтому просто должен будет победить. Но каждый этап операции, кроме полицейского и мобилизации, может не увенчаться успехом. Ракетные удары и авиационный террор не обязательно обещают, что ПВО и ПРО Тайваня будут подавлены. Даже если ПВО и ПРО будут подавлены, нужно еще уничтожить мобильные установки на земле. Этот этап также может не преуспевать, так как Тайвань производит противокорабельные ракеты.

В таком случае о десантной операции не может быть и речи, потому что весь десант будет уничтожен в море. Перспективы десантной операции также призрачны. Даже в случае удачной высадки и закрепления на берегу, даже если китайская логистика вытянет перебрасывание и обеспечение сухопутных войск для всей китайской армии, это не будет 100% означать успех оккупации в какой-то разумный срок.

Кровавая и изнурительная операция продолжительностью в два года сделает Китай изгоем во всем мире, а США смогут блокировать китайский бизнес по всему миру.

Что может сократить длинные сроки операции

Эффективность кибератак и/или диверсионной деятельности. Если Китай сможет с помощью повреждений или работы агентуры отключить какие-либо элементы ПВО и ПРО, это может привести к тому, что первый удар окажется успешным. Но Китай не может быть уверен в том, что китайским хакерам или агентам что-нибудь удастся.

Есть ли какие-то более надежные средства? Расчет эффективности ПВО и ПРО. Китай знает предельное количество ракет, которые может сбить флот, ПВО и ПРО Тайваня за единицу времени, хотя бы примерно. К тому же в Китае есть сверхбыстрые БПЛА, теоретически способные прорывать любую ПРО (например WU-14, он же DF-ZF). Брутфорс массовым ракетным пуском (в том числе большим количеством баллистических ракет средней дальности с конвенционной БЖД) с одновременным использованием авиации может привести к тому, что Китай уничтожит главный радар Тайваня и многие комплексы ПВО уже первым ударом. Просто потому, что китайцы выпустят больше ракет, чем ПВО Тайваня, даже теоретически способна перехватить.

Здесь есть несколько проблем для Китая. Часть носителей ядерного оружия придется зарядить обычными БЧ, а это приводит к тому, что пока Китай занят Тайванем, США могут иметь возможность ударить по Китаю. К тому же даже после уничтожения лучших радаров Тайвань, вероятно, сможет получать информацию от флота США в регионе.

Массовый запуск баллистических ракет даже средней дальности – это очень угрожающий шаг, Китай не может пренебрегать вероятностью ответа США и других стран, поэтому ему придется как-то предупредить США и соседей о начале операции. Об этом, конечно, узнает Тайвань. Сложная ситуация.

Еще один шаг, чтобы завершить все или быстро, или вообще не начинать – возможность политической договоренности после начала мобилизации, но перед началом операции. В условиях, когда Си сможет угрожать началом сделки любой ценой, Тайвань может пойти на переговоры, чтобы создать возможность Си что-то получить и продать собственным гражданам, а Тайваню не потерять собственную экономику. Представить такую конструкцию действительно не так и трудно. На это указывают и результаты местных выборов на Тайване. Гоминдан показала на местных выборах неплохой результат. Эта партия выступает за налаживание отношений с Китаем. И до 2024 года, когда на Тайване будут всеобщие выборы, у Китая будет иллюзия возможности налаживания диалога с Тайванем за счет усиления позиций Гоминдана. Или будет возможность помогать Гоминдану против действующей Демократической партии Тайваня и надеяться на эффективность экономического влияния на Тайвань.

Отдельно отмечу, что результаты местных выборов вряд ли можно рассматривать как прокитайский слом в политике Тайваня, скорее это результат внутренних проблем Тайваня и проблем правящей партии. Интеграция Тайваня с китайской экономикой остается очень значительной, это повышает вероятность политического разрешения конфликта, как и многие годы до этого.

Лучше всего для Китая не начинать подготовку к операции, а наоборот, символизировать трудоспособность и миролюбие и надеяться на длительный путь экономической интеграции. Как оно получится, после того как тайваньцы видели Гонконг, никто не знает. Проблема в том, что, как я отмечал в тезисах, если Тайвань принципиально откажется от переговоров или уступок, Си придется начинать войну. При этом начинать войну, исход которой неизвестен, Китай вряд ли захочет. Наиболее рациональной политикой было бы рассказывать, что Си хочет объединиться с Тайванем экономическим и политическим путем, играть на внутренних проблемах Тайваня и продавать это народу и партии.

Китайский проект действительно не имеет привлекательной цели как для собственного населения, так и для большого количества элитных групп. Новый Шелковый путь как идея, более полувека строившаяся в регионе, где ситуация может измениться за пятилетку, кажется дискредитирован даже среди китайских элит. Концепция переориентации на собственный рынок трещит по швам, ведь КПК предпочитает производить средства производства, а не способствовать возникновению среднего класса.

До сих пор не ясно, как "цифровой гулаг" будет этот средний класс контролировать. В обществе накопилась усталость от политики нулевой толерантности к ковиду, растет долговая нагрузка, замедляется экономика. Все это может подвести Си к мысли, что вариант внешней эскалации более привлекателен, чем продолжение внутреннего террора ради контроля. Куда же дальше во внутреннем терроре идти?

Однако, как вы видели из текста, на многих этапах возможной операции успех не гарантирован и зависит он от большого количества факторов, которые очень трудно оценить.

С одной стороны, кажется, что ничего кроме маленькой победоносной войны не осталось. С другой стороны, начинать ее не стоит, потому что непонятно, получится ли и даже если получится, непонятно, как заканчивать войну.

Никакие внешние успехи не могут перекрыть объемы сделки, необходимые для успешной оккупации Тайваня. Так сложились обстоятельства, такое распределение сил вокруг Китая. Никакое положение, которое Китай теоретически может получить после захвата Тайваня, не сможет пересилить минусы, которые Китай собирет во время оккупации.

Это подсказывает нам, что решение начинать оккупацию Тайваня или не начинать будет принято КПК на основе внутренних факторов.

Если вы ожидали краткого вывода из этой статьи, то можно сказать, что существующие силы и средства как Китая, так и Тайваня не позволяют однозначно сказать, решится Китай напасть на Тайвань или нет (при невмешательстве в конфликт непосредственно США). Ответ на это может дать только понимание тенденций развития трендов внутри Китая. Да и то, если у КПК такое же понимание этих трендов, а это не факт.

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