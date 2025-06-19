Дональд Трамп ссорится со своей командой.

На фоне разрастающегося конфликта на Ближнем Востоке все больше вопросов начинает сыпаться на главу американской администрации.

Знали ли они заранее об атаках? Если знали, почему не реагировали и не координировались с союзниками? Если не знали, почему разведка не замечала этой подготовки? Как, в конце концов, будут реагировать США?

Конечно, в этом контексте очень востребованной на медиаландшафте стала Тулси Габбард – директор комитета Национальной разведки. Та самая Габбард, которая долгое время подозревалась в сотрудничестве с россиянами, которая совершенно некомпетентна в своей сфере, которая была оппонентом Трампа, но которую он поставил на этот пост. Ее главная задача – формировать отчеты и информационную повестку дня, основываясь на данных десятков разведок, работающих для США.

В последние дни ключевой формулировкой Габбард было то, что "США ни о чем не знали", а значит, и не реагировали.

Также она уже несколько раз (!) на сенатских слушаниях уверяла конгрессмена, что Иран даже близко не стоит к созданию ядерного оружия. Последние такие слушания были буквально недели полторы назад.

Но Трамп, который из-за таких ее сообщений, такой неадекватности и такого буквального непрофессионализма Габбард теперь попал под удар прессы, явно уже недоволен.

По сообщению Politico, уже десяток раз во время непубличных брифингов Трамп говорил, что "ему абсолютно все равно, что там она (Габбард. – Авт.) говорит". Также его окружение часто от него слышало, что она "никогда ничего не добавляет к разговору".

Фактически ситуация выглядит абсурдно: глава разведки крупнейшего ядерного государства демократического мира не интересна президенту этого государства и вообще подставляет его под удары медиа.

Интересный бэкграунд для постепенного развертывания Третьей мировой...

Еще в январе я говорил, что первыми в этой администрации будут сыпаться самые большие фрики – Маск, Габбард и Кеннеди-младший.

Что ж, два из трех уже есть.



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