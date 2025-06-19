Дональд Трамп свариться зі своєю командою. Знову.

На фоні розростання конфлікту на Близькому Сході дедалі більше запитань починає сипатися на голову американської адміністрації.

Чи знали вони наперед про атаки? Якщо знали, то чому не реагували й не координувалися з союзниками? Якщо не знали, то чому розвідка не помічала цієї підготовки? Як, кінець кінцем, будуть реагувати США?

Звісно, в цьому контексті дуже затребуваною на медіаландшафті стала Тулсі Габбард – директорка комітету Національної розвідки. Та сама Габбард, яка довгий час підозрювалась у співпраці з росіянами, яка абсолютно некомпетентна у своїй сфері, яка була опонентом Трампа, але яку він поставив на цей пост. Її головне завдання – формувати звіти та інформаційний порядок денний, засновуючись на даних десятків розвідок, які працюють для США.

В останні дні ключовим формулюванням Габбард було те, що "США ні про що не знали", а отже, і не реагували.

Також вона вже декілька разів (!) на сенатських слуханнях запевняла конгресмена, що Іран навіть близько не стоїть до створення ядерної зброї. Останні такі слухання були буквально тижня півтора тому.

Але Трамп, який через такі її повідомлення і таку невідповідність та буквальну непрофесійність роботи Габбард тепер під ударом преси, явно вже незадоволений.

За повідомленням Politico, вже десяток разів під час непублічних брифінгів Трамп казав, що "йому абсолютно все одно, що там вона (Габбард. – Авт.) каже". Також його оточення часто від нього чуло, що вона "ніколи нічого не додає до розмови".

Фактично ситуація звучить абсурдно: голова розвідки найбільшої ядерної держави демократичного світу не цікава президенту цієї держави і взагалі підставляє його під медіаудари.

Цікавий бекграунд для повільного розгортання Третьої світової...

Ще в січні я казав, що першими в цій адміністрації будуть сипатися найбільші фрики – Маск, Габбард та Кеннеді-молодший.

Що ж, два з трьох є.



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